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İstanbul'da cezaevine uyuşturucu sokan avukat 23 yıl 5 ay 7 gün hapse çarptırıldı

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İstanbul Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkemesi, cezaevindeki müvekkillerine uyuşturucu götürmek suçundan tutuklu yargılanan avukatı 23 yıl 5 ay 7 gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, avukatın yasak eşya sokma ve uyuşturucu ticareti suçlarını birden fazla kez işlediğine hükmetti.

İstanbul'da cezaevindeki müvekkillerine uyuşturucu götürmek suçundan tutuklu yargılanan avukata 23 yıl 5 ay hapis cezası verildi.

İstanbul Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Ümit Ö., cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı da salonda hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında sanığın "infaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokmak" ile "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlarını zincirleme şekilde işlediğini belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mütalaaya karşı savunma yapan sanık Ümit Ö., "Hukuk Fakültesi 1. sınıfından tüm sınıfları boyunca evrensel bir ilke olan şüpheden sanık yararlanır ilkesi uyarınca beratımı, mahkemeniz aksi kanaatte ise uzun tutukluluk sürem, yaşadığım aile yakınlarımın kaybı, mesleğim gereği de müvekkillerimle olan işimi yapamamamdan kaynaklı maddi zararlarımın gözetilerek her türlü adli kontrol tedbirine razı olduğumu bildirerek tahliyemi, lehime olan hükümlerin uygulanmasını talep ediyorum" dedi

23 yıl 5 ay hapis cezası

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın "infaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokmak" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" yapma suçlarını birden fazla kez işlediğini kaydederek, 23 yıl 5 ay 7 gün hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti.

İddianamede içinde 100 lira bulunan poşetle uyuşturucu soktuğu belirtildi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık avukatın cezaevinde görüştüğü bir müvekkiline içerisinde 100 lira bulunan uyuşturucu madde verdiği belirtilmişti. Uyuşturucu maddenin görüşmenin hemen ardından hükümlünün üzerinde ele geçirildiği aktarılmıştı. İddianamede, sanığın başka hükümlülere de uyuşturucu madde temin ettiği yönündeki iddialara ilişkin soruşturmaların sürdüğü kaydedilmişti. Sanığın, "infaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokmak" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan ise 20 yıldan 30 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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