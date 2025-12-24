Haberler

Başakşehir'de yaşlı adam cami tuvaletinde ölü bulundu

Güncelleme:
Başakşehir'de bir caminin tuvaletinde hareketsiz halde bulunan 65 yaşındaki Niyazi B.'nin ölümüne ilişkin polis ve savcılık incelemesi devam ediyor.

İstanbul Başakşehir'de yaşlı bir adam cami tuvaletinde ölü bulundu.

Olay, saat 16.30 sıralarında İstanbul Başakşehir İkitelli OSB Mahallesi'nde bulunan Güngören Sanayi Sitesi Camii'nde meydana geldi. İddiaya göre, cami tuvaletlerini kontrol eden görevli, içerde birinin hareketsiz halde yattığını gördü. Bunun üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Şüpheli olarak öldüğü belirlenen adamın üzerinde polis ekiplerinin yaptığı kontrolde, yaşlı adamın 65 yaşındaki Niyazi B. olduğu tespit edildi.

Polis ve savcılık incelemesinin ardından Niyazi B.'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - İSTANBUL

