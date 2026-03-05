Haberler

Fatih'te boşanma aşamasındaki kadın eşi tarafından öldürüldü

Güncelleme:
İstanbul'un Fatih ilçesinde, 33 yaşındaki Semiha Deniz, boşanma aşamasındaki eşi tarafından okul çıkışında silahlı saldırıya uğrayarak ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti. Olay sonrası koca olay yerinden kaçarken, polis yakalama çalışmalarına başladı.

İstanbul Fatih'te 14 yaşındaki kız çocuğunu okuldan almaya geldiği esnada boşanma aşamasındaki eşinin silahlı saldırısı sonucu ağır yaralanan 33 yaşındaki Semiha Deniz, hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan saldırgan kocayı yakalama için çalışma başlatıldı.

Olay saat 12.30'da Fatih Seyyid Ömer Mahallesinde bulunan Vedide Baha Pars İlkokulu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 14 yaşındaki kız çocuğunu okuldan almaya gelen 33 yaşındaki Semiha Deniz, boşanma aşamasındaki eşiyle tartışamaya başladı.

Eşini vurdu, olay yerinden kaçtı

Tartışma sonrasında koca, yanındaki silahla 33 yaşındaki eşini yaraladı. Silah seslerini duyan vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan kadını ambulansla hastaneye kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Semiha Deniz kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. - İSTANBUL




