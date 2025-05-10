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İstanbul'da bir garip olay! Kağıt toplayıcısı çöpten içi pırlanta dolu poşet buldu

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Fatih'te bir kuyumcu çalışanı, çöp atarken 7 milyon 800 bin lira değerindeki pırlanta dolu poşeti yanlışlıkla konteynere attı. Poşeti bir kağıt toplayıcısı aldı. Polis, güvenlik kameralarından kişiyi tespit etti. Gözaltına alınan kağıt toplayıcı pırlantaları teslim etti ve savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Fatih'te bir kuyumcuda çalışan genç, iş yerinin çöpünü atarken büyük bir hata yaptı. Poşetlerin arasına, değeri 7 milyon 800 bin lira olan pırlanta dolu poşeti de farkında olmadan bıraktı.

DURUMU FARK EDİP KOŞTU AMA...

İlk bakışta sıradan görünen bu poşet, aslında servet değerindeydi. Genç çalışanın dalgınlığı kısa sürede anlaşıldı ve iş yeri çalışanları durumu fark edip çöp konteynerinin yanına koştu. Ancak artık çok geçti…

KAMERALARDAN ALAN KİŞİ TESPİT EDİLDİ

Ekol TV'den Çağdaş Evren Şenlik'in haberine göre; durum polis ekiplerine bildirildi. Güvenlik kameraları tek tek incelendiğinde, bir kağıt toplayıcısının poşeti alıp hızla uzaklaştığı görüldü. Görüntülerden yola çıkan ekipler, kağıt toplayıcısının kimliğini tespit etti.

HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

Kağıt toplayıcı, gözaltına alındı. Yapılan sorguda pırlantaları aldığını itiraf etti. Poşeti sakladığı yeri gösterdi ve içindeki pırlantalar eksiksiz şekilde kuyumcuya teslim edildi. Kağıt toplayıcı, savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı.

İstanbul'da bir garip olay! Kağıt toplayıcısı çöpten içi pırlanta dolu poşet buldu
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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