İstanbul'da beklenen yağış başladı - Haberler

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İstanbul'da beklenen yağış başladı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İstanbul'da beklenen yağış başladıİSTANBUL Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağış bazı ilçelerde etkili oldu.

İstanbul'da beklenen yağış başladı

İSTANBUL Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağış bazı ilçelerde etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılarının ardından, İstanbul'da beklenen yağış bazı ilçelerde etkili oldu. Başakşehir, Eyüpsultan, Sultangazi ve Bahçelievler başta olmak üzere birçok ilçede yağışın etkili olduğu görüldü.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Selim Bayraktar - 3. Sayfa

Meteoroloji, İstanbul, 3. Sayfa, Haberler

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