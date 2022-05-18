İstanbul'da beklenen yağış başladı - Haberler

İstanbul'da beklenen yağış başladı

İSTANBUL Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağış bazı ilçelerde etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılarının ardından, İstanbul'da beklenen yağış bazı ilçelerde etkili oldu. Başakşehir, Eyüpsultan, Sultangazi ve Bahçelievler başta olmak üzere birçok ilçede yağışın etkili olduğu görüldü.