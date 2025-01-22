İstanbul'da Bebeklerini Kaybeden Aile Hastaneden Şikayetçi Oldu

İstanbul'da 1 hafta sonra bebeklerine kavuşmayı bekleyen Korkmaz ailesi, gittikleri özel hastanede bebeklerini kaybetti. Aile, ihmal iddiasıyla hastaneden şikayetçi oldu.

Alınan bilgiye göre, Ümraniye'de, doğumuna 1 hafta kalan Dilan Korkmaz, sancılarının olması nedeniyle eşi Serhat Korkmaz ile birlikte rutin kontrolleri için tercih ettiği Ümraniye'deki Özel Erdem Hastanesi'nin acil servisine başvurdu. İddiaya göre, acil serviste görevli nöbetçi doktor, Dilan Korkmaz'ı muayene ettikten sonra hamileliğini riske atacak herhangi bir durumun olmadığını söyledi ve anneyi dahiliye bölümüne yönlendirdi. Dahiliye bölümündeki doktor ise, Korkmaz'a serum taktı ve kendisini aynı gün içinde taburcu etti. Sabah şiddetli sancı ve kanama şikayeti ile tekrar hastaneye başvuran Dilan Korkmaz'a, anne karnında bebeklerinin kalbinin durduğu söylendi. Anne acil ameliyata alındı. Ameliyat sırasında kalbi duran anne, yapılan müdahalelerle hayata döndürülürken, ailenin 'Aslan' ismini vermeyi düşündüğü bebek kurtarılamadı.

"Eşimin iç kanama geçirmesine, çocuğumun ölümüne sebep oldular"

Olayla ilgili konuşan Serhat Korkmaz, "Dün öğle saatlerinde haftalık kontrolümüz için hastaneye geldik, kontrolleri yaptık. Çocuğun durumunun iyi olduğunu öğrendik. Akşam 22.00'den sonra eşimin şiddetli sancısı başladı. Bu yüzden tekrar hastaneye geldik. Bizimle ilgilenen doktorumuz mesai saatinin dışında olduğu için nöbetçi doktorla tedaviye devam etmek zorunda kaldık. Doğumhane bölümüne gittiğimizde nöbetçi doktor eşimi sedyeye yatırdı, herhangi bir cihaz ya da ultrasona sokmadan sadece elle muayene etti. Eşimin midesi bulandı, kustu. Eşim kustuktan sonra doktor rahatsız oldu, midesi bulandı. Biz 'Kusura bakmayın temizliğini yaparız' dedik. Doktor sekreterine 'dahiliye bölümüne yönlendir, üşütmüş midesi bulanmış' dedi. Bir hafta sonra doğumunu yapacak bir hastayı dahiliyeye yönlendirdi. Dahiliye doktoruna gittiğimizde 'sen hamilesin ne işin var burada' dedi eşime. Biz de 'zaten doğumhaneden geldik, oradan sevk edildik' dedik. 'O zaman size bir ilaç yazayım' dediler. İki serum yazdılar, bir de ağrı kesici verdiler. Doktor herhangi bir şekilde yukarıya gelip 'hastanın durumu nasıl, ne oldu' diye sormadı, ilgilenmedi. 'Biz şimdi ne yapacağız' diye sorduk. 'İlaçlar etkisini gösterir, siz taburcu olabilirsiniz' dediler. Taburcu olduk, sabaha doğru eşimin tekrar ağrıları devam etti ve kanaması olduğunu söyledi. Apar topar yine hastaneye geldik. Bizim kendi kadın doğum doktorumuz bu sefer muayene etti, ultrasona aldığında çocuğun kalbinin durduğunu söyledi. 'Acil doğuma almamız lazım, neden daha önce gelmediniz' dediler. Bu hastane benim eşimin iç kanama geçirmesine sebep olup çocuğumun ölümüne sebep oldu. Bir hafta sonra çocuğum doğacaktı, şimdi çocuğumun cesedini morgdan alın diyorlar. Bana bilgi de vermiyorlar, eşim şu an içeride yarı baygın. Eşimin de ameliyat esnasında kalbinin durduğunu kalp masajıyla geri döndürdüklerini ve çok fazla kan kaybettiğini söylediler" dedi.

Korkmaz ailesi, ihmal olduğu gerekçesiyle hastane hakkında şikayetçi oldu. - İSTANBUL