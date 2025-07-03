İstanbul'da Bebekleri Hedef Alan Yenidoğan Çetesi Davasında Tahliye İtirazı

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İstanbul'da bebekleri haksız kazanç için anlaşmalı hastanelere sevk eden yenidoğan çetesinin duruşmasında, 3 sanığın tahliyesine itiraz edildi.

İstanbul'da bebekleri anlaşmalı oldukları hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan yenidoğan çetesinin yöneticileri ve üyelerinin yargılandığı davanın dün görülen 5'inci duruşmasında, 3 sanığın tahliyesine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca itiraz edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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