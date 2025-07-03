İstanbul'da Bebekleri Hedef Alan Yenidoğan Çetesi Davasında Tahliye İtirazı

İstanbul'da bebekleri anlaşmalı oldukları hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan yenidoğan çetesinin yöneticileri ve üyelerinin yargılandığı davanın dün görülen 5'inci duruşmasında, 3 sanığın tahliyesine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca itiraz edildi. - İSTANBUL