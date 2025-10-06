İstanbul'da Arabalı Vapur Kazası: Ölü ve Yaralı Yok

İstanbul Eminönü'nde Harem-Sirkeci seferini yapan arabalı vapur, dümeni kilitlenince önce İDO feribotuna, ardından iskeleye çarptı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Arabalı vapurun iskeleye çarpma anı ise kameraya yansıdı.

Kaza, saat 11.00'da Fatih Eminönü'nde bulunan Sirkeci vapur istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Harem - Sirkeci seferini yapan arabalı vapur dümeni kilitlenince kontrolden çıktı. İskeleye yaklaşan arabalı vapur önce İDO feribotuna sonra da iskeleye çarptı. Bu sırada kıyıda bulunanlar büyük panik yaşarken, kaza anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Öte yandan, kazanın meydana geldiği iskele havadan görüntülendi. - İSTANBUL