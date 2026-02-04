Haberler

Okul yolunda ölen 5 yaşındaki Güneş toprağa verildi

Güncelleme:
İstanbul İkitelli'de anaokuluna giden 5 yaşındaki Güneş Saka, yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Ağır yaralanan annesi Filiz Saka'nın tedavisi sürüyor.

İstanbul İkitelli'de anaokuluna gitmek için annesiyle birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan 5 yaşındaki Güneş Saka, otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan anne Filiz Saka hastanede yaşam savaşı verirken, minik Güneş'in cenazesi Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde dualarla defnedildi.

Edinilen bilgilere göre; Çaycuma'nın Basat köyü nüfusuna kayıtlı Faik Saka'nın 36 yaşındaki eşi Filiz Saka, kızı Güneş'i elinden tutarak İkitelli'deki anaokuluna götürmek için evinden ayrıldı. Yolun karşısına geçtikleri sırada hızla gelen bir otomobilin çarpması sonucu anne ve kızı kanlar içinde yerde kaldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan anne ve kızını ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk etti. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen 5 yaşındaki minik Güneş hayata gözlerini yumdu. Durumu ciddiyetini koruyan anne Filiz Saka'nın ise yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

Küçük Güneş'in cansız bedeni, hastanedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesi tarafından teslim alınarak memleketi Zonguldak'a getirildi. Çaycuma Basat köyünde düzenlenen cenaze töreninde tabutun başında gözyaşları sel oldu. Kılınan cenaze namazının ardından minik Güneş, köy mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı. Kazayla ilgili adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - ZONGULDAK

