İstanbul'da akılalmaz olay! Genç kadın yürüdüğü kaldırımın çökmesi sonucu oluşan dev çukura düştü
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İstanbul Şişli'de yürüdüğü kaldırımın aniden çökmesi sonucu oluşan dev çukura düşen 36 yaşındaki bir kadın yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından kaldırımda oluşan çukur herkesi şaşkına çevirirken, olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
İstanbul'un Şişli ilçesinde yaşanan akılalmaz olay kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Genç bir kadın, yürüdüğü kaldırımın aniden çökmesi sonucu oluşan çukura düştü.
YARALANARAK HASTANEYE KALDIRILDI
36 yaşındaki kadın, kaldırımda hareket halindeyken bir anda çökme yaşandı. Kaldırımda oluşan çukura düşen genç kadın yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
DEV BİR ÇUKUR OLUŞTU
Kazanın ardından kaldırımda oluşan çukur herkesi şaşkına çevirirken, şans eseri hayatta kalan kadının yaşadığı korkunç olay kameralara anbean yansıdı.
Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3. Sayfa