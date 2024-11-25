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İstanbul'da Aile Katliamında Ölenlerin Cenazeleri Alındı

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İstanbul'da yaşanan aile katliamında hayatını kaybedenlerin cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'ndan yakınları tarafından alındı. Cenazeler arasında anne, baba, dayı oğlu ve bir kuaför çalışanı bulunuyor.

Aile katliamında öldürülenlerin cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

İSTANBUL - İstanbul'da aile katliamında ölenlerin cenazeleri yakınları tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

İstanbul'da dün akşam saatlerinde yaşanan aile katliamında ölen anne Necmiye Aladağ, baba Muhammet Aladağ, dayı oğlu Şadan Serdar Büke, kuaför çalışanı Mehmet Salih Özsökük ve saldırgan Bahtiyar Aladağ cenazeleri Adli Tıp Kurumuna kaldırılmıştı. Bugün biten işlemlerin ardından ölen şahısların cenazeleri yakınları tarafından alındı.

İstanbul'da Aile Katliamında Ölenlerin Cenazeleri Alındı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VOLKAN KAYALAR - 3.Sayfa
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