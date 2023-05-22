İstanbul'da 7 katlı apartmandan 3 yaşındaki çocuk otomobilin üzerine düştü

Zeytinburnu'nda 3 yaşındaki çocuk, 7 katlı apartmanın 4'üncü katından park halindeki otomobilin üzerine düştü. Çocuğun kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Zeytinburnu Veli Efendi Mahallesi Bağ Cami Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 yaşındaki Asel Gülmez, 7 katlı apartmanın 4'üncü katındaki dairenin açık penceresinin kenarına çıktı. Daha sonra pencereden düşen çocuk, alt katlarda bulunan çamaşır iplerine takıldıktan sonra park halindeki otomobilin üzerine düştü. Kaputa düşen çocuk yola yuvarlandı. Çocuğun düştüğünü gören mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Çocuk, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

"Şu an iyi"

Yaşanan olayla ilgili bilgi veren anne Kamile Gülmez, "Zaten ayak çıplak aşağı indim. Nasıl hissettiğimi nereden bileyim? Zaten çocuğumu bir baktım içeride diye, aşağı indim. Başkaları zaten onu aldı. Dediler işte arabanın içerisine düşmüş. Öbür kardeşleriyle oynuyordu. Gidip geliyordu yani. Küçük mutfağa gitti. Oradan oynamaya gitti. Bir saniyeyle nasıl gitti, nasıl düştü görmedik. Şu an çok şükür iyi. Allah bir melek göndermiş, onu kurtarmış yani. Sadece onu diyorum" dedi.

3 yaşındaki Asel Gülmez'in sağlık durumunun iyi olduğu görüldü. - İSTANBUL