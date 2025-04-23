İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem

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İstanbul'da 6.2 Büyüklüğündeki Deprem Panik Yaratıyor

İstanbul'da 6.2 Büyüklüğündeki Deprem Panik Yaratıyor
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İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, Eyüpsultan'daki bir berberde vatandaşları panikle dışarı attı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'daki 6.2 büyüklüğündeki depreme Eyüpsultan'da bulunan berberde yakalanan vatandaşlar panikle kendilerini dışarıya attı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Silivri açıklarında meydana gelen 3,9'luk depremin ardından, İstanbul'da ikinci kez 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin etkisi kent genelinde hissedilirken, sarsıntıya Eyüpsultan'da bulunan bir berberde yakalanan vatandaşlar kendilerini panikle dışarıya attı. Vatandaşların deprem esnasında berberden çıktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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