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İstanbul'da 6.2 Büyüklüğünde Deprem Panik Yarattı

İstanbul'da 6.2 Büyüklüğünde Deprem Panik Yarattı
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İstanbul'un Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, Sultangazi'de çay ocağındaki vatandaşların panikle dışarı çıkmasına neden oldu. O anlar kameraya yansıdı.

İstanbul'un Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sultangazi'de deprem sırasında çay ocağında bulunan vatandaşlar, sarsıntıyla birlikte kendilerini dışarı attı. O anlar ise kameraya yansıdı.

İstanbul'un Silivri açıklarında saat 12.49'da 6.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Büyük panik yaşayan vatandaşlar sokağa çıktı. Sultangazi'de ise deprem anı kameraya yansıdı. Sarsıntıya çay ocağında yakalanan vatandaşlar kendilerini dışarı attı, sarsıntının şiddetiyle demliklerin üzerinde bulunduğu ocağın da sallandığı görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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