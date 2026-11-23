İstanbul'da 35 olaya karışmakla suçlanan 51 şüpheli eş zamanlı operasyonla yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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İstanbul'da sokak çetelerine mensup oldukları iddiasıyla aranan 51 şüpheli, cinayete teşebbüs, silahlı yaralama, tehdit ve çeşitli suçlardan 35 ayrı olaya karışmakla suçlanıyordu. Şüpheliler eş zamanlı operasyonla yakalandı.
İstanbul'da sokak çetelerine mensup oldukları iddiasıyla aranan ve "cinayete teşebbüs", "silahlı yaralama", "tehdit" ve çeşitli suçlar olmak üzere 35 ayrı olaya karışmakla suçlanan 51 şüpheli, eş zamanlı operasyonla yakalandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı