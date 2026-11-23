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İstanbul'da sokak çetelerine mensup oldukları iddiasıyla aranan ve "cinayete teşebbüs", "silahlı yaralama", "tehdit" ve çeşitli suçlar olmak üzere 35 ayrı olaya karışmakla suçlanan 51 şüpheli, eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı