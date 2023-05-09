İstanbul'da 11 ayrı adrese fuhuş operasyonu düzenlendi

İstanbul'da fuhuşla mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmalarda Ahlak Büro Amirliği ekiplerince 11 ayrı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda, 8 şüpheli şahıs yakalanırken, 1'i yabancı uyruklu toplamda 4 mağdur kadın kurtarıldı.

Fuhuşla mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmalarda Ahlak Büro Amirliği ekiplerince İstanbul'un Bahçelievler, Güngören, Silivri, Esenyurt, Küçükçekmece ve Ümraniye ilçeleri olmak üzere toplamda 11 ayrı belirlenen adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda adreslerde yapılan aramalarda 13 adet telefon, 14 adet sim kart, 2 adet hafıza kartı, 1 adet siyah renkli BLOW ibareli Tr 91402 seri numaralı kurusıkıdan namlu açılmak suretiyle tabanca, 1 adet Sericho 941PS ibareli üzerinde herhangi bir seri numarası bulunmayan tabanca, 152 adet 9mm fişek, 200 adet 7.65 mm fişek ve 1 adet kira sözleşmesi ele geçirildi. Yapılan operasyonda, 8 şüpheli şahıs yakalanırken, 1'i yabancı uyruklu toplamda 4 mağdur kadın da kurtarıldı. Yakalanan 8 şüpheli Ahlak Büro Amirliği'ndeki işlemlerin ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL