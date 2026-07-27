İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü "Ahbaplar suç örgütü" soruşturması kapsamında Ahbap Derneğinin tüm mal varlığının idare yetkisi yönetim kayyımına devredildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü "Ahbaplar suç örgütü" soruşturması kapsamında Ahbap Derneğinin tüm mal varlığının idare yetkisi yönetim kayyımına devredildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü "Ahbaplar suç örgütü" soruşturması kapsamında Ahbap Derneğinin tüm mal varlığının idare yetkisi yönetim kayyımına devredildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı