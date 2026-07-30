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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturması kapsamında aralarında Hüseyin Başaran’ın da bulunduğu 7 şüpheli tutuklandı, 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturması kapsamında aralarında Hüseyin Başaran’ın da bulunduğu 7 şüpheli tutuklandı, 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturması kapsamında aralarında Hüseyin Başaran'ın da bulunduğu 7 şüpheli tutuklandı, 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ahbap soruşturmasında 7 tutuklama daha

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