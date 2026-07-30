İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturması kapsamında aralarında Hüseyin Başaran’ın da bulunduğu 7 şüpheli tutuklandı, 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturması kapsamında aralarında Hüseyin Başaran’ın da bulunduğu 7 şüpheli tutuklandı, 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "Ahbaplar Suç Örgütü" soruşturması kapsamında aralarında Hüseyin Başaran'ın da bulunduğu 7 şüpheli tutuklandı, 6 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı