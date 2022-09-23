Üye Girişi
Haberi Paylaş

Staj için gelen öğrenciyi başörtüsü sebebiyle almayan okul hakkında soruşturma

3. Sayfa Haberleri

Staj için gelen öğrenciyi başörtüsü sebebiyle almayan okul hakkında soruşturma

Psikoloji Danışmanlık ve Rehberlik bölümünde okurken staj için gittiği okula başörtüsü nedeniyle alınmayan Nezaket Akbulut'un şikayeti üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından okul hakkında soruşturma başlatıldı.

Psikoloji Danışmanlık ve Rehberlik bölümünde okurken staj için gittiği okula başörtüsü nedeniyle alınmayan Nezaket Akbulut'un şikayeti üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından okul hakkında soruşturma başlatıldı.

Bir vakıf üniversitesinin Psikoloji Danışmanlık ve Rehberlik bölümünde 3. sınıfta okuyan Nezaket Akbulut, staj yapmak için Kağıthane'deki bir koleje gitmişti. Akbulut'un gittiği okulda, okulun müdür yardımcısı Ö.Ö.'nün okullarının kılık kıyafet yönetmeliği ve kurallarının olduğunu, başörtülü hiçbir öğrenci ve öğretmen bulunmadığını ve bulunmayacağını ve staja başlamak istemesi halinde başörtüsünü çıkarmasını, aksi halde stajyer olarak alınmayacağını söylediği iddia edilmişti. Nezaket Akbulut olaya ilişkin Ö.Ö. ve kolej hakkında şikayetçi olmuştu.

Akbulut'un şikayeti üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. 'Nefret ve ayrımcılık' suçundan başlatılan soruşturma çerçevesinde konu tüm yönleri ile araştırılmaya başlandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kağıthane 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title