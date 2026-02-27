İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve "Futbolda Bahis-Şike" olarak bilinen soruşturmalar kapsamında aralarında Mert Hakan Yandaş'ın da bulunduğu 34 kişi hakkında iddianame hazırlandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı