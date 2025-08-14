İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında Avukat Rezan Epözdemir, 'rüşvete aracılık etmek' suçundan tutuklama...
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında Avukat Rezan Epözdemir, 'rüşvete aracılık etmek' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında Avukat Rezan Epözdemir, 'rüşvete aracılık etmek' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa