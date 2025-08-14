İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında Avukat Rezan Epözdemir, 'rüşvete aracılık etmek' suçundan tutuklama...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında Avukat Rezan Epözdemir, 'rüşvete aracılık etmek' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

