İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Şeyma Subaşı, İstanbul Havalimanında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Şeyma Subaşı, İstanbul Havalimanında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Şeyma Subaşı, İstanbul Havalimanında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa