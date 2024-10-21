Kardeşi ile dudak dudağa öpüşen Dilan Polat'a soruşturma açıldı

Kara para aklama, vergi kaçırma, çete kurma gibi suçlamalarla tutuklandıktan sonra geçen aylarda tahliye edilen Dilan Polat, kısa süre önce eşi Engin Polat ile diğer aile üyelerinin de tahliye edilmesi üzerine Beşiktaş'ta bir eğlence mekanında kutlama partisi düzenleyip, kardeşi Sıla Doğu dans ederek duduk dudağa öpüşmeye başlamıştı.

"BİZ ONUNLA ÇOK ŞEY YAŞADIK"

Polat, çığ gibi büyüyen tepkiler karşısında yaptığı açıklamada, "Biz onunla çok şey yaşadık. Sıla tahliye edildiği gün bile beni dudağımdan tırnaklarıma kadar öptü. Biz kardeşiz onunla" demişti.

SORUŞTURMA AÇILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan Polat ile kız kardeşi Sıla Doğu hakkında, düzenlenen bir eğlencede birbirleriyle öpüştükleri gerekçesiyle "Hayasızca hareket" suçundan soruşturma başlatıldı.

İKİ AY ÖNCE TAHLİYE OLDULAR

Dilan Polat, Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesinde "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme" ile "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından 40 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı dava kapsamında 19 Ağustos'ta tahliye olmuştu.