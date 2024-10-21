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Kardeşi ile dudak dudağa öpüşen Dilan Polat'a soruşturma açıldı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Dilan Polat ve Sıla Doğu hakkında sosyal medyadan paylaşılan videoda bir eğlence mekanında gerçekleştirdikleri hareketleri gerekçesiyle "Hayasızca hareketler" suçundan re'sen soruşturma başlatıldı.

Kara para aklama, vergi kaçırma, çete kurma gibi suçlamalarla tutuklandıktan sonra geçen aylarda tahliye edilen Dilan Polat, kısa süre önce eşi Engin Polat ile diğer aile üyelerinin de tahliye edilmesi üzerine Beşiktaş'ta bir eğlence mekanında kutlama partisi düzenleyip, kardeşi Sıla Doğu dans ederek duduk dudağa öpüşmeye başlamıştı.

"BİZ ONUNLA ÇOK ŞEY YAŞADIK"

Polat, çığ gibi büyüyen tepkiler karşısında yaptığı açıklamada, "Biz onunla çok şey yaşadık. Sıla tahliye edildiği gün bile beni dudağımdan tırnaklarıma kadar öptü. Biz kardeşiz onunla" demişti.

SORUŞTURMA AÇILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilan Polat ile kız kardeşi Sıla Doğu hakkında, düzenlenen bir eğlencede birbirleriyle öpüştükleri gerekçesiyle "Hayasızca hareket" suçundan soruşturma başlatıldı.

İKİ AY ÖNCE TAHLİYE OLDULAR

Dilan Polat, Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesinde "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme" ile "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet" suçlarından 40 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı dava kapsamında 19 Ağustos'ta tahliye olmuştu.

Kardeşi ile dudak dudağa öpüşen Dilan Polat'a soruşturma açıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Dilan Polat Sıla Doğu 3-sayfa Medya Hukuk Suç

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Yorumlar (29)

HACER İlhan:

Suçu sabitlenen ve dışarıya salınmış birinden bahsediyoruz. Bunuda es geçerler.

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ARSLANOĞLU Hakan:

Hastaneler ölümhane, okullar cemaathane, Üniversiteler ticarethane, Ülke oldu tımarhane.

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Mehmet Kan:

Neyi soracaklar yatarmısın yatmazmısın diyemi.

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VATANDAŞ:

Adaletin terazisi kaç para dayıoğlu?

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yanıtYanıtla
Ahmet Dayı:

Tek suçlu akp ve ortaklari

84
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erhan :

adalete gram güven kalmadı millette.soruşturma açsan nolur.oda bi yeriyle gülüyodur bu haberi duyunca...

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AGA:

şaka gibi

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GÖKHAN UZUNALİ :

Ahahahahahhaa : ))) müebbet almasa bari

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Oğuzhan Koç:

kaşıntı başladı yine

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MR CAMEL:

akılanmadılar sosyal medyada paylaşıma devam dalga geçer gibi adalet akp nın bağlı oludpu çetenin elimde süleyman arkada calısıyor

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