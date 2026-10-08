İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı fon soruşturmasında 3 gazeteciyi ifadeye çağırdı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında gazeteciler İsmail Saymaz, Murat Ağırel ve Şaban Sevinç, soruşturmaya ilişkin kamuoyunu yanıltıcı nitelikte açıklamalarda bulundukları gerekçesiyle şüpheli sıfatıyla ifade vermeye çağrıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında 3 gazeteci, şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülmekte olan fon soruşturmasına ilişkin olarak basın yayın organları ve sosyal medya üzerinden kamuoyunu yanıltıcı nitelikle yaptıkları açıklamalar nedeniyle İsmail Saymaz, Murat Ağırel ve Şaban Sevinç'in şüpheli sıfatıyla ifadeleri alınmak üzere hazır edilmeleri talimatı verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı