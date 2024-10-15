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İstanbul Çatalca'da Kum Yüklü Kamyon Devrildi, Sürücü Ağır Yaralandı

İstanbul Çatalca'da Kum Yüklü Kamyon Devrildi, Sürücü Ağır Yaralandı
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İstanbul'un Çatalca ilçesinde virajı alamayarak devrilen kum yüklü hafriyat kamyonunun sürücüsü ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İstanbul Çatalca'da virajı alamayarak devrilen kum yüklü hafriyat kamyonunun sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında İstanbul ilçesi olan Çatalca Gümüşpınar Mahallesi Tekirdağ Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kum yüklü 34 AG 9440 plakalı kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, durumunun ağır olduğu belirtildi. Jandarma tarafından yolun bir şeridi kapatılarak trafiğin güvenliği sağlandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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