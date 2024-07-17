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İstanbul Çatalca'da Kenevir Operasyonu: 2 Bin 120 Kök Kenevir Ele Geçirildi

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İstanbul Çatalca'da ormanlık alanda kenevir yetiştirildiğinin belirlenmesi üzerine yapılan operasyonda 2 bin 120 kök kenevir ele geçirildi. Operasyonda ayrıca para, altın ve silahlar da bulundu. 6 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Çatalca'da ormanlık alanda kenevir yetiştirildiğinin belirlenmesi üzerine operasyon yapan jandarma ekipleri 2 bin 120 kök kenevir ele geçirildi. 1'i kadın 6 kişinin gözaltına alındığı operasyonda ayrıca 946 bin lira, 357 dolar, 115 euro, 145 pound sterlin, 4 bilezik, 250 gram altın ile 2 av tüfeği ve 1 tabanca tabanca bulundu.

Çatalca İlçe Jandarma Komutanlığı Karacaköy Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk alanı içerisinde bulunan Yalıköy Mahallesi ile Çilingoz Tabiat Parkı'nın arasında kalan ormanlık arazide yasadışı kenevir yetiştirildiği ardından satıldığı belirlendi. Bunun üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. Kimliği tespit edilen S.Ö isimli şüphelinin Çilingoz Tabiat Parkında ikamet ettiği belirlendi. Bunun üzerine şahsın evine ve kenevir ekimi yapılan Kızılcık Tepe mevkiinde operasyon yapıldı. Operasyonda 1'i kadın 6 kişi gözaltına alındı. Orman arazisi içerisinde 2 bin 120 kök kenevir ele geçirilirken, operasyonda ayrıca 946 bin lira, 357 dolar, 115 euro, 145 pound sterlin, 4 bilezik, 250 gram altın, 70 gram esrar, 50 gram esrar tohumu, 1 adet ruhsatsız tabanca, şarjör ve 14 adet fişek, 2 adet av tüfeği bu tüfeklere ait 30 adet fişek bulundu.

Firarinin yakalanması için çalışma başlatıldı

Gözaltına alınan 1'i kadın 6 kişi hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti", "ormanı işgal ve faydalanma" ve 6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanundan işlemler yapıldığı öğrenildi. Ayrıca S.Ö. isimli şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü, gözaltına alınan 6 şüphelinin de işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecekleri kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon İstanbul Kenevir Çatalca 3.Sayfa Güncel Haberler

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