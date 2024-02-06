İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde Saldırı Girişimi: 2 Saldırgan Ölü
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Çağlayan Adliyesi C Kapısı önündeki kontrol noktasına yapılan saldırı girişiminde 2 saldırganın ölü ele geçirildiğini açıkladı. Saldırıda 3'ü polis memuru olmak üzere 5 kişi yaralandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Bugün saat 11.46'da İstanbul Çağlayan Adliyesi C Kapısı önündeki kontrol noktasına saldırı girişiminde bulunulmuştur. 1'i kadın 1'i erkek 2 saldırgan ölü ele geçirilmiştir. 3'ü polis memuru olmak üzere 5 kişi yaralanmıştır." - ANKARA