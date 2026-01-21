Boğaz'da bulunan cesedin Rus yüzücü Svechnikov olabileceği değerlendiriliyor: Kimlik tespiti için DNA örneği alındı

İstanbul Boğazı'nda bulunan ve 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda kaybolan 30 yaşındaki Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'a ait olabileceği değerlendirilen ceset hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Öte yandan cesedin kimliğinin tespit edilmesi için DNA örneği alındığı bilgisine ulaşıldı.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından geçtiğimiz yılın ağustos ayında İstanbul Boğazı'nda 37'ncisi düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışına katılan Rus yüzücü Nikolay Svechnikova suda kaybolmuştu. Dün İstanbul Boğazı'nda bir ceset bulunmuş, ihbar üzerine Kuruçeşme açıklarına hareket eden Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri kıyıya vuran erkek cesedini denizden çıkarmıştı. Yapılan ilk incelemede şahsın kafa, ayak ve kollarının olmadığı, üzerinde yüzücü kıyafeti olduğu tespit edilmişti. Cesedin 24 Ağustos 2025 günü Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda kaybolan ve Beykoz Kavacık Polis Merkezi Amirliği'nde kayıp müracaatı yapılan Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov olabileceği değerlendirilirken, cesedin üzerindeki kıyafetlerin yaz aylarında kaybolan Rus sporcu olma ihtimalini güçlendirdiği belirlenmişti. Cesedin bulunma konumunun Kuruçeşme olması nedeniyle konuya ilişkin soruşturmanın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğü öğrenildi.

