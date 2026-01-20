Haberler

Beşiktaş'ta Boğaz açıklarında ceset bulundu

Güncelleme:
İstanbul Boğazı'nda, 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışında kaybolan Nikolai Svechnikov'a ait olduğu düşünülen kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İstanbul Boğazı'nda kimliği belirsiz bir erkek cesetinin bulunduğu belirtildi. Deniz Polisi tarafından kıyıya çıkarılan ve mayo bulunan cesedin, Ağustos ayında düzenlenen 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarış'ında kaybolan 30 yaşındaki Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'a ait olabileceği değerlendiriliyor.

Edinilen bilgilere göre, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından bu yıl 37'ncisi düzenlenen Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışına katılan Rus yüzücü Nikolay Svechnikova, İstanbul Boğazı'nda kaybolmuştu.

Görgü tanıkları, İstanbul Boğazı'nda kimliği belirsiz bir erkek cesedini fark edince durumu polise bildirdi. İhbar üzerine Kuruçeşme açıklarına hareket eden Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri, kıyıya vuran erkek cesedini denizden çıkardı. Çıkarılan ve üzerinde mayo olduğu öğrenilen cesedin, Ağustos ayında düzenlenen 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarış'ında kaybolan 30 yaşındaki Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'a ait olabileceği değerlendiriliyor.

İstanbul Boğazı'nda Ağustos 2025'te 81 ülkeden 2820 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen yarışa katılan Rus yüzücü Nikolay Svechnikova'nın karaya çıkamadığının anlaşılması üzerine deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri, o tarihten beri arama çalışması yürütüyordu.

Kıyıya çıkarılan ceset, kapsamlı otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu (ATK) morguna gönderildi. - İSTANBUL

