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İstanbul Boğazı’nda arızalanan gemi Ahırkapı’ya demirlendi

İstanbul Boğazı’nda arızalanan gemi Ahırkapı’ya demirlendi
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İstanbul Boğazı Kanlıca açıklarında arızalanan yük gemisi Kıyı Emniyeti ekiplerince Ahırkapı demir sahasına güvenli bir şekilde çekildi.

İstanbul Boğazı Kanlıca açıklarında arızalanan yük gemisi Kıyı Emniyeti ekiplerince Ahırkapı demir sahasına güvenli bir şekilde çekildi.

Rusya'dan İskenderun Limanına seyir halindeyken İstanbul Boğazı'nda makine arızası nedeniyle Kanlıca önlerinde sürüklenen Sao Tome and Principe bayraklı 154 metrelik dökme yük gemisine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı Kurtarma-8 ve Nazım Tur römorkörleri ile KEGM-5 botu tarafından kurtarma operasyonu yapıldı. Kurtarma çalışmaları esnasında İstanbul Boğazı çift yönlü trafiğe kapatıldı. 22 bin tonluk demir cevheri taşıyan gemi Kıyı Emniyeti ekiplerince güvenli bir şekilde Ahırkapı demir sahasına çekildi.

Boğaz trafiğe açıldı

Saat 18.10'da kurtarma operasyonu sebebiyle trafiğe kapanan İstanbul Boğazı, 154 metrelik Ahırkapı demir sahasına demirletilmesinin ardından boğaz trafiği yeniden açıldı ve normale döndü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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