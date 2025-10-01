İstanbul Beşiktaş'ta Tarihi Ahşap Bina Yangında Küle Döndü

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde 4 katlı ahşap bina alev alev yandı. Alevlere teslim olan bina çökerken, yangın Anadolu Yakası'ndaki Kandilli mevkiinden de görüntülendi.

Yangın, saat 12.30 sıralarında Beşiktaş ilçesi Arnavutköy Mahallesi Dubaracı Sokak'ta bulunan 4 katlı tarihi ahşap binada çıktı. Edinilen bilgiye göre, yaşlı bir kadının yalnız yaşadığı binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı. Alevler kısa sürede yan taraftaki diğer ahşap binaya da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangında 4 katlı ahşap bina tamamen yanarak çökerken, yangın esnasında yükselen duman ve alevler Anadolu Yakası Kandilli mevkiinden de net bir şekilde görüntülendi. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürerken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL