Haberler

İstanbul Beşiktaş'ta 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Beşiktaş'ta 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Beşiktaş'ta Barbaros Bulvarı'nda 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, yola dökülen yağa toprak dökülerek olası yeni bir kaza önlendi.

İstanbul Beşiktaş'ta 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Beşiktaş Barbaros Bulvarı'nda seyreden 34 NMT 197 plakalı cip, U dönüşü yapmak üzere sol çıkışa yavaşlayarak yaklaştığı esnada arkadan gelen 4 araç birbirine çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bölgeye sevk edilen polis ekipleri güvenlik önlemi alarak, trafiği kontrollü olarak sağladı. Araçlardan birinden yola yağ döküldüğünü fark eden bir polis memuru ise, kaldırımdan aldığı toprağı yağın üzerine döktü. Bu sayede araçların kayması sonucu oluşabilecek yeni bir kazanın önüne geçilirken, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kasayı boşalttı, keyfine baktı! Market hırsızının rahatlığı pes dedirtti

Rahatlığı pes dedirten hırsız kameraya yakalandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig ertelenecek mi? İşte son gelişmeler

Süper Lig ertelenecek mi? Türk futbolunda sıcak saatler
Böyle bulunmuşlardı! Kağıthane'de 3 gün süren işkenceyi ve nasıl kurtulduklarını anlattılar

Böyle bulunmuşlardı! İşkenceyi ve nasıl kurtulduklarını anlattılar
Olay iddia: Netanyahu seçimleri erteletmek için savaş çıkaracak

Bu iddia doğruysa vay dünyanın haline: Seçimi erteletmek için...
Adana'da güpegündüz infaz! İş yerinin önünde otururken başından vuruldu

İş yerinin önünde otururken kurşunlar başına isabet etti
Trump'tan yaz saati hamlesi! Senatörün telefon numarasını paylaşıp çağrı yaptı

Sen misin ona karşı çıkan! Telefon numarasını ifşa edip çağrı yaptı
ABD-İran savaşında kritik eşik! Trump malum soruyu sordu: Kolay yoldan mı zor yoldan mı?

ABD-İran savaşında kritik eşik! Trump o soruyu sordu
Gökçe Bahadır'dan yeni hamilelik pozu! Karnı iyice belirginleşti

Gökçe Bahadır'dan yeni hamilelik pozu! Karnı iyice belirginleşti