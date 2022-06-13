Bir garip olay! Hırsız sanıp dövdüğü kişi evden kaçmaya çalışan komşusu çıktı Bayrampaşa'da bir genç ailesinin kendisini eve kilitlemesi sonucu camdan yan apartmanda geçip dışarı çıkmak istedi. O esnada çıkan sesler üzerine uyanan apartman sakini Ali Dikmen, genci hırsız sanıp dövdü. Önceki gün saat 02.00 sıralarında Bayrampaşa İsmetpaşa Mahallesi Uçak Sokak'ta meydana gelen olayda bir genci ailesi dışarı çıkmaması için eve kilitledi. HIRSIZ SANIP DÖVMEYE BAŞLADI Bunun üzerine genç camdan çıkıp bitişiğindeki apartmanın yağmur borusuna tutunarak dışarı çıkmak istedi. O esnada ses üzerine apartman sakini Ali Dikmen, genci hırsız sanıp dövmeye başladı. ŞİKAYETÇİ OLMADILAR Dikmen'in elinden kurtulan genç kaçmayı başardı. Ertesi gün olayın hırsızlık olmadığı anlaşılması üzerine iki ailenin polise şikayetçi olmadıkları öğrenildi. Ailesinin eve kilitlediği gencin de durumunun iyi olduğu öğrenildi. Demirören Haber Ajansı / Ahmet Yeşilmen - 3. Sayfa Bayrampaşa 3. Sayfa Güncel Haberler

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