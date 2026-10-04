İstanbul Bayrampaşa'da 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, şahıs gözaltına alındı

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İstanbul Bayrampaşa'da evinde 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet av tüfeği, 49 adet fişek ve 46 adet av tüfeği kartuşu ele geçirilen şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince sabah saatlerinde Bayrampaşa İsmetpaşa Mahallesi Mehmetçik Sokak'ta İsmet Hüseyin D.'nin (21) evinde arama gerçekleştirildi. Şüphelinin adresinde yapılan aramada 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet av tüfeği, 49 adet fişek ile 46 adet av tüfeği kartuşu ele geçirildi. Ekipler tarafından İsmet Hüseyin D. gözaltına alındı. Bayrampaşa Polis Merkezi Amirliği'ne götürülen şahsın işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı