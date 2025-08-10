İstanbul Bahçelievler'de Yabancı Uyruklu Adam Silahlı Saldırıyla Hayatını Kaybetti

İstanbul Bahçelievler'de yabancı uyruklu adam, yolda yürürken uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Olay, saat 22.30 sıralarında Bahçelievler Yenibosna Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yolda yürüyen yabancı uyruklu adam, araç ile yanına gelen kimliği belirsiz şahısların silahlı saldırısına uğradı. Saldırı sonrası şüpheliler kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan adam, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay sonrası polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri sokakta çalışma yaparken, polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. - İSTANBUL