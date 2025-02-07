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Bağcılar'da bir şahıs, devriye aracındaki polis memurlarına bıçakla saldırdı

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Bağcılar'da devriye aracında bekleyen polis memurlarına yoldan geçen bir şahıs bıçakla saldırdı. Saldırıda yaralanan 2 polis memuru hastaneye kaldırılırken kaçan saldırgan yakalandı.

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde dehşet veren bir olay yaşandı. Şüpheli bir şahıs, meydanda park halinde bulunan devriye aracına yaklaşarak etrafı izlemeye başladı.

DEVRİYE ARACINDAKİ POLİSLERİ BIÇAKLADI

Bir süre etrafa bakan şüpheli polis otosunun kapısını açarak polis memurlarına bıçakla saldırdı. Şüpheli daha sonra hızla olay yerinden kaçtı. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

2 POLİS MEMURU YARALANDI

Ekipler kaçan şüpheliyi yakalamak için operasyon başlattı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından polis memurları M.E.K. ve F.İ. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı polis memurlarının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

YAKAYI ELE VERDİ

Saldırgan şahıs ise kısa sürede yakalanırken ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

Bağcılar'da bir şahıs, devriye aracındaki polis memurlarına bıçakla saldırdı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıGoethegitme:

Araç içinde telefona dalmayın memur arkadaşlar!!!!

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Haber YorumlarıS Selim:

ABD ‘de direk vurur polisler bu durumda

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Haber YorumlarıAlkurt:

Sahipsiz Türkiye Nin sahipsiz polisleri, yazik

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Haber YorumlarıKanarya:

Yetki yok en ufak bir olayda hemen soruşturma, sürgün, ekonomik zorluklar, yoğun mesai, amir mobingi bir sürü şey polislik zor meslek

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