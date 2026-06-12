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Aydın Üniversitesi öğrenci yurdunda yangın paniği

Aydın Üniversitesi öğrenci yurdunda yangın paniği
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İstanbul Aydın Üniversitesi'nin Küçükçekmece'deki kız yurdunda yemekhanede çıkan yangın, öğrencilerin tahliyesi ve itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, mutfak bölümünde hasar oluştu.

İstanbul Aydın Üniversitesi'nin Küçükçekmece'deki kız yurdunun yemekhanesinde yangın çıktı. Öğrenciler tahliye edilirken, yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın, saat 21.30 sıralarında Küçükçekmece'deki İstanbul Aydın Üniversitesi Gültepe Mahallesi'ndeki 5 katlı kız öğrenci yurdunda meydana geldi. Yurdun yemekhane bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Duman binayı kaplarken, öğrenciler tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ekipleri sevk edildi. Kısa süreli paniğe neden olan yangın yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Yangın nedeniyle yurdun mutfak bölümünde hasar oluşurken, duman tahliyenin ardından öğrenciler tekrar yurt binasına girdi.

Yangının kesin çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından belli olacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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