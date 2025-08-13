İstanbul Avcılar'da Trafo Yangını Panic Yarattı

İstanbul Avcılar'da BEDAŞ trafosu bilinmeyen bir nedenle yandı. Alevler yükselirken mahalleli büyük panik yaşadı. İtfaiye ekipleri trafoya yakın park halindeki araçları uzaklaştırdı. Bir kadın sürücü panik yapınca duruma itfaiye eri yardımına koştu.

Olay, bugün saat 14.30 sıralarında Avcılar Merkez Mahallesi Çiğdem Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, BEDAŞ'a ait trafoda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yoğun dumanlar yükselirken, kısa süre sonra art arda patlamalar yaşandı. Patlama sesleri çevredeki sokaklardan da duyuldu. Duman kısa sürede bölgeyi kapladı. Vatandaşlar büyük panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve BEDAŞ ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ekipleri trafoya yakın park halinde bulunan araçları da uzaklaştırdı. Bir kadın sürücü panik yapınca aracını itfaiye erlerinden biri çekip teslim etti. BEDAŞ ekipleri olay yerine çok geç geldiği öğrenildi. - İSTANBUL