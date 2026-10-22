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İstanbul Avcılar'da konfeksiyon atölyesinde işçiler kavgaya tutuştu

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İstanbul Avcılar'da konfeksiyon atölyesinde işçiler kavgaya tutuştu Haber Videosunu İzle
İstanbul Avcılar'da konfeksiyon atölyesinde işçiler kavgaya tutuştu
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İstanbul Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde dün konfeksiyon atölyesinde çalışanlar arasında iddiaya göre bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukla saldıran işçilerin kavgası, bir vatandaş tarafından görüntülenirken diğer çalışanların müdahalesiyle ayrıldı.

İstanbul'un Avcılar ilçesinde konfeksiyon atölyesinde işçiler arasında çıkan tartışma kavgaya döndü. Kameraya yansıyan kavgada, işçilerin birbirine saldırdığı anlar görüldü.

Olay, dün Avcılar ilçesi Yeşilkent Mahallesi'nde bir konfeksiyon atölyesinde yaşandı. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenle atölyede çalışanlar arasında tartışma çıktı. Yaşanan tartışma kavgaya dönerken o anlar bir vatandaş tarafından görüntülendi. Görüntülerde, çalışanların tekme ve yumrukla birbirine saldırdığı anlar yer aldı. Kavga eden çalışanlara, işletmede çalışan diğer işçilerin müdahale ederek kavgayı ayırdığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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