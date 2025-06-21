İstanbul Avcılar'da Kadın Cesedi Bulundu

İstanbul Avcılar'da Kadın Cesedi Bulundu
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İstanbul'un Avcılar ilçesinde sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar kayalıkların dibinde hareketsiz bir kadın cesedi buldu. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı.

İstanbul Avcılar'da öğle saatlerinde sahile yürümeye gelen vatandaşlar esrarengiz olayla karşılaştı. Sahilde bulunan kayalıkların dibinde kadın cesedi ile karşılaştı. Ceset, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay, bugün öğlen saatlerinde Avcılar Sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar kayalıkların dibinde hareketsiz halde duran ceset olduğunu fark etti. Vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yaptıkları inceleme sonrası durumu Sahil güvenlik ekiplerine bildirildi. Sahil güvenlik ekipleri tarafından kıyıya çıkartılan kadın cesedi üzerinde inceleme başlatıldı.

Sahilde vatandaşlar tarafından bulunan kadın cesedi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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