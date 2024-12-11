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İstanbul Avcılar'da AVM Kavgası Kameralara Yansıdı

İstanbul Avcılar'da AVM Kavgası Kameralara Yansıdı
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Pelican Mall AVM'de güvenlik görevlileri ile bir grup genç arasında çıkan kavga, cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi. Neden çıktığı bilinmeyen tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

İstanbul Avcılar'da Pelican Mall AVM'nin güvenlik görevlileri ile bir grup genç arasında yaşanan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Avcılar Üniversite Mahallesi'ndeki Pelican Mall AVM'de meydana geldi. İddiaya göre alışveriş merkezine gelen bir grup genç ile güvenlik görevlileri arasında nedeni henüz bilinmeyen tartışma çıktı. Büyüyen tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Görevlilerden biri elindeki jop ile şahıslara vururken gençler ise tekme ve yumruklarla karşılık verdi. Kavga nedeniyle yaşanan arbede vatandaşların cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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