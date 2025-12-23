Arnavutköy'de Kiptaş konutlarında yangın paniği blok boşaltıldı

İstanbul Arnavutköy'de bulunan KİPTAŞ konutlarındaki bir dairede çıkan yangın paniğe neden oldu. Olayda yaralanan olmazken bina tahliye edildi.

Yangın, bu gün saat 14.00 sıralarında Mustafa Kemal Paşa Mahallesi KİPTAŞ Konutlarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, B10 blok -1. katta, blok görevlisine ait dairede elektrik aksamından kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı. Alevleri gören bina sakinleri durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine kısa sürede çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri yangın alanı ve çevresinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı.

Yangında herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmazken, blokta yaşayan vatandaşlar panik içinde binayı boşalttı. Dairede maddi hasar meydana geldi. - İSTANBUL