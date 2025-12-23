Haberler

Arnavutköy'de Kiptaş konutlarında yangın paniği blok boşaltıldı

Arnavutköy'de Kiptaş konutlarında yangın paniği blok boşaltıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Arnavutköy'deki KİPTAŞ konutlarında, elektrik aksamından kaynaklandığı değerlendirilen bir yangın çıktı. Yangında yaralanan olmazken, bina sakinleri tahliye edildi ve yangın kontrol altına alındı.

İstanbul Arnavutköy'de bulunan KİPTAŞ konutlarındaki bir dairede çıkan yangın paniğe neden oldu. Olayda yaralanan olmazken bina tahliye edildi.

Yangın, bu gün saat 14.00 sıralarında Mustafa Kemal Paşa Mahallesi KİPTAŞ Konutlarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, B10 blok -1. katta, blok görevlisine ait dairede elektrik aksamından kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı. Alevleri gören bina sakinleri durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine kısa sürede çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri yangın alanı ve çevresinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı.

Yangında herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmazken, blokta yaşayan vatandaşlar panik içinde binayı boşalttı. Dairede maddi hasar meydana geldi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Karadağ, Türkiye için iptal ettiği vizesiz seyahat hakkını yeniden başlattı

Türkiye'ye vize zorunluluğu getiren ülkeden geri adım
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Murat Övüç cezaevinden mektup yolladı! Tek bir isteği var: Dikkat çeken Özgür Özel detayı

Murat Övüç cezaevinden mektup yolladı! Tek bir isteği var...
Ölüm riski var: Ticaret Bakanlığı 2 ürünün satışını yasakladı

Ölüm riski var: Ticaret Bakanlığı 2 ürünün satışını yasakladı
Akasya Durağı'nın Safiye'si yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali konuşuluyor

'Safiye' yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali ve değişimi konuşuluyor
Babacan'dan vahim uyuşturucu sözleri: Ben bizzat şahit oldum, inanılır gibi değil

Babacan'dan vahim sözler: Ben bizzat şahit oldum, inanılır gibi değil
Murat Övüç cezaevinden mektup yolladı! Tek bir isteği var: Dikkat çeken Özgür Özel detayı

Murat Övüç cezaevinden mektup yolladı! Tek bir isteği var...
Sadettin Saran'ın bekçisi serbest bırakıldı! İşte son günlerin en çok konuşulan villası

Saran'ın bekçisi serbest bırakıldı! İşte çok konuşulan o villa
Öldürülen futbolcunun cenazesine katılan kadın, silahlı kişiler tarafından öldürüldü

Öldürülen futbolcunun cenazesine katılan kadın öldürüldü