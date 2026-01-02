Haberler

Arnavutköy'de elektrik kabloları patlayarak yandı

Güncelleme:
Arnavutköy ilçesinde elektrik kablolarının patlaması sonucu meydana gelen olayda, park halindeki iki araç hasar gördü. Mahalle sakinleri, panik içerisinde otomobillerini çekmeye çalıştı. Olay yerine itfaiye ve elektrik şirketi ekipleri sevk edildi.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde sokak içerisinde bulunan elektrik kablolarının patlamasıyla panik yaşandı. Patlayan tellerin kopması nedeniyle park halindeki 2 araçta hasar oluştu.

Olay, akşam saatlerinde Arnavutköy Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokak üzerinde bulunan elektrik kabloları henüz bilinmeyen bir nedenle yandı. Tellerde kısa süre sonra patlamalar meydana geldi. Yanan kabloların koparak park halindeki araçların üzerine düşmesiyle vatandaşlar panik yaşadı.

Patlama ve alevleri gören mahalle sakinleri, araçlarının zarar görmemesi için otomobillerini bulundukları yerden çekmeye çalıştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri olası bir yangına karşı tedbir alırken, elektrik firmasına ait ekipler ise, enerji akışını keserek kablolarla ilgili çalışma başlattı.

Yaşanan panik anları çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydedildi. Olayda iki araçta hasar oluşurken, bölgede elektrik kesintisi yaşandığı belirtildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
