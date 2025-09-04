Haberler

İstanbul Adliyesi Savcısı Ercan Kayhan, Husumet Nedeniyla Bıçaklanarak Öldürüldü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çekmeköy'de İstanbul Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, 19 yaşındaki Mustafa Can G. tarafından bıçaklanarak hayatını kaybetti. Saldırgan, karakoldaki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çekmeköy'de İstanbul Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan'ı boğazından bıçaklayarak öldüren 19 yaşındaki Mustafa Can G., karakoldaki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, geçtiğimiz gün saat 21.15 sıralarında Çekmeköy Ömerli'de bulunan bir restoranda meydana gelmişti. İstanbul Adliyesi'nde görev yapan 58 yaşındaki Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, husumetlisi olduğu tespit edilen 19 yaşındaki Mustafa Can G., tarafından boğazından bıçaklanarak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri savcı Kayhan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Saldırgan Mustafa Can G. ise jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Karakoldaki ifade işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Tartıştığı damadını pompalı tüfekle vurarak öldürdü

İlçeyi ayağa kaldıran olay! Damadını pompalı tüfekle öldürdü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mısır 40 bin askeri sınıra yığdı! Özel kuvvetler hazır bekliyor

40 bin askeri sınıra yığdılar! Özel kuvvetler hazır bekliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.