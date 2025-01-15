Üye Girişi
Haberler
Joe Biden'dan anlaşma sonrası ilk açıklama: İsrail bizim sayemizde ateşkes dedi

Joe Biden'dan ateşkes sonrası ilk açıklama!
Hamas'tan Gazze'deki ateşkes sonrası beklenen açıklama geldi: Halkımızın ve direnişimizin başarısı

Hamas'tan Gazze'deki ateşkes sonrası beklenen açıklama geldi
19 Ocak'ta başlayacak! İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları

Gazze'de ateşkes için anlaşma sağlandı! İşte tüm detaylar
Gazzeliler, ateşkes anlaşmasını sokaklarda kutladı

Filistinliler anlaşmayı gözyaşlarıyla kutladı

İSS Çalışanlarından Vatandaşa Saldırı Kamerada

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli Şehir Hastanesi otoparkında İSS çalışanlarıyla bir vatandaş arasında çıkan kavgada, çalışanlar vatandaşı tekme tokat saldırarak darp etti. Olay anları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İSS çalışanları vatandaşa tekme tokat saldırdı...O anlar kamerada

KOCAELİ - Kocaeli Şehir Hastanesi'nin otoparkında çıkan kavgada İSS çalışanları, bir vatandaşa saldırdı. O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Olay, dün sabah saatlerinde Kocaeli Şehir Hastanesi otoparkında meydana geldi. Şehir Hastanesi'nin güvenlik, temizlik gibi hizmetlerini yürüten İSS firmasının çalışanları ile vatandaş arasında bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki İSS çalışanı vatandaşı darp etti. Çevredekilerin araya girmesinin ardından İSS çalışanları bölgeden uzaklaştı.

Kavga anı ise cep telefonu ile görüntülendi.

İSS Çalışanlarından Vatandaşa Saldırı Kamerada
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ADİL ÖZDEMİR - 3.Sayfa
img

Bakan Fidan ortak toplantıda duyurdu: Operasyonel destek teklif ettik
img

Polis memuru 2 ilde katliam yaptı! Eşi dahil 5 kişiyi öldürdü
img

Parti grubuna damga vuran an! Erdoğan da şaşıp kaldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Biden 'Ateşkes senin mi Trump'ın mı eseri?' sorusuna böyle yanıt verdi

İşte Biden'a 'Bu şaka mı?' dedirten soru
Maça damgasını vurdu: Takımı 90+7'de kazanan Fatih Terim çılgına döndü

Takımı 90+7'de kazandı! Fatih Terim çılgına döndü
Suriye geçici hükümetinden Türkiye'ye vergi şoku! Ticaret durma noktasına geldi

Suriye geçici hükümetinden Türkiye'ye vergi şoku
Narin Güran cinayeti davasında müebbet alan anne Yüksel Güran'ın avukatları harekete geçti

Anne Yüksel Güran'ın avukatları harekete geçti
Başımıza taş yağacak! Hamile karısını bırakıp yengesiyle kaçtı

Müge Anlı'da "Başımıza taş yağacak" dedirten olay
Eşine ait olduğu iddia edilen cinsel içerikli videoyu canlı yayında kocasına izletti

Karısına ait olduğu iddia edilen cinsel ilişki videosunu izletti

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.