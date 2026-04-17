Ateşkes öncesinde İsrail ile Hizbullah'tan karşılıklı saldırılar: 3 ölü, 27 yaralı

Lübnanlı kaynaklar, İsrail ordusunun Lübnan ile TSİ 00.00'da yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes öncesinde Sidon bölgesindeki bir köye düzenlediği saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğini, 21 kişinin yaralandığını bildirdi. Hizbullah'ın İsrail'in Karmiel kentine düzenlediği roketli saldırıda ise 6 kişi yaralandı.

İsrail-Lübnan arasında TSİ 00.00'da yürürlüğe girmesi beklenen ateşkes öncesinde karşılıklı saldırılar gerçekleştirildi. Lübnanlı kaynaklar, İsrail'in ülkenin güney bölgelerini hedef aldığını bildirdi. Kaynaklar, Sidon bölgesindeki Aadloun köyüne yönelik saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiğin, 21 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrailli kaynaklar ise Hizbullah'ın İsrail'in Karmiel kentine yönelik roketli saldırı düzenlendiğini bildirdi. İsrail ulusal acil durum servisi Magen David Adom, saldırıda 2'si ağır olmak üzere 6 kişinin yaralandığını açıkladı. İsrailli askeri kaynaklar ise ordunun ateşkes öncesinde çatışmaların yoğunlaşmasına yönelik hazırlıklarda bulunduğunu aktardı. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı