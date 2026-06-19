Haberler

ABD: "İsrail ve Hizbullah, ateşkeste anlaştı"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Üst düzey bir ABD yetkilisi, İsrail ve Hizbullah'ın yerel saatle 16.00'da başlayacak bir ateşkes konusunda anlaştığını duyurdu. ABD, Katar ve İran'ın arabuluculuğunda sağlanan anlaşma ile karşılıklı saldırıların ardından ateşkes yürürlüğe girdi.

Üst düzey bir ABD yetkilisi, İsrail ve Hizbullah'ın yerel saatle 16.00'da başlayacak bir ateşkes konusunda anlaştığını söyledi.

İsrail ve Hizbullah, ateşkeste anlaştı. Adı açıklanmayan üst düzey bir ABD yetkilisi, ateşkesin bugün yerel saatle 16.00'da başlayacağını bildirdi. ABD'li yetkili, Hizbullah ve İsrail'in ABD ile Katarlı müzakerecilerin ve İran'ın yardımıyla anlaşmaya vardığını dile getirerek, "Bugün erken saatlerde yaşanan karşılıklı saldırıdan sonra İsrail ve Hizbullah'ın şu anda ateşkes halinde olduğunu anlıyoruz" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsrail ve Hizbullah ateşkeste anlaştı

Gözler ABD ve İran'a çevrilmişken İsrail'den sürpriz ateşkes

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı sonrası Terörsüz Türkiye yasası için süreç hızlandı

Ankara'da baş döndüren trafik! Erdoğan talimat verdi: Hızlandırın
İki ilde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler! İşte bakanlığın ifşa ettiği o markalar

İki ilde vatandaşa at ve eşek eti yedirdiler! İşte ifşa edilen o markalar
Ayağı kırılan futbolcunun ağzındaki yeşil cismin ne olduğu ortaya çıktı

Ayağı kırıldıktan sonra ağzına sokmuşlardı! Ne olduğu ortaya çıktı
Aziz Yıldırım çok büyük geliyor! Vedat'ın ardından bir golcü daha

Aziz Yıldırım çıldırdı! Vedat'ın ardından bir golcü daha
Tahliye olan Yusuf Ziya Gümüşel, Cübbeli Ahmet'in elini öptü

Tahliye sonrası evine gelen Cübbeli Ahmet'i böyle karşıladı
Ünlü şarkıcı, hayranlarının konserlerde en ön sırada olmak için yaptığı iğrenç alışkanlığı açıkladı

Ünlü şarkıcı hayranlarının konserlerdeki iğrenç alışkanlığını açıkladı
Oyuncu Cemre Baysel'den radikal imaj değişikliği! Eren Elmalı'ya benzetildi

Ünlü oyuncudan radikal değişim! Eren Elmalı'ya benzetildi