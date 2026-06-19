ABD: "İsrail ve Hizbullah, ateşkeste anlaştı"

Üst düzey bir ABD yetkilisi, İsrail ve Hizbullah'ın yerel saatle 16.00'da başlayacak bir ateşkes konusunda anlaştığını söyledi.

İsrail ve Hizbullah, ateşkeste anlaştı. Adı açıklanmayan üst düzey bir ABD yetkilisi, ateşkesin bugün yerel saatle 16.00'da başlayacağını bildirdi. ABD'li yetkili, Hizbullah ve İsrail'in ABD ile Katarlı müzakerecilerin ve İran'ın yardımıyla anlaşmaya vardığını dile getirerek, "Bugün erken saatlerde yaşanan karşılıklı saldırıdan sonra İsrail ve Hizbullah'ın şu anda ateşkes halinde olduğunu anlıyoruz" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı