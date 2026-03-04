İsrail ordusu: "Tahran'daki Mehrabad Havalimanı vuruldu"
İsrail, İran'a saldırılarını 5'inci günde sürdürüyor. İsrail Savunma Kuvvetlerinden (IDF) yapılan açıklamada, İran'ın başkenti Tahran'daki Mehrabad Havalimanı'nda hava savunma ve tespit sistemlerinin imha edildiği bildirildi. - TAHRAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı