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İsrail, Suriye'nin Lazkiye Liman Kenti'ne Saldırdı

İsrail, Suriye'nin Lazkiye Liman Kenti'ne Saldırdı
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İsrail, Suriye'nin Lazkiye kentine yönelik bir saldırı gerçekleştirdi. Saldırının ardından bölgede yangın ve patlamalar meydana gelirken, Suriye hava savunma sistemleri devreye girdi.

İsrail'in Suriye'nin liman kenti Lazkiye'ye yönelik bir saldırı gerçekleştirdiği bildirildi. Saldırının ardından hedef alınan bölgede yangın ve patlamaların meydana geldiği belirtildi.

Filistin ve Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdüren İsrail, bu kez Suriye'yi hedef aldı. Resmi Suriye basınında yer alan haberlere göre, İsrail'in liman kenti Lazkiye'ye yönelik bir saldırı gerçekleştirdiği bildirildi. Saldırının ardından Suriye hava savunma sistemlerinin devreye girdiği belirtilirken, hedef alınan bölgede yangın ve patlamaların yaşandığı kaydedildi. İsrail'den konuya ilişkin açıklama yapılmazken, Suriye merkezli bazı sosyal medya hesapları İsrail'in İran destekli gruplara ait bir silah deposunu vurduğunu iddia etti. - LAZKİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Savaş ve Çatışma Orta Doğu Politika Güvenlik lazkiye 3-sayfa Suriye İsrail Dünya

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