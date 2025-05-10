Gençlerbirliği 4 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükseldi

Süper Lig'e yükselen ikinci takım belli oldu
İstanbul'da metrobüs kazası: 1 ölü, 40 yaralı

İstanbul'da metrobüs kazası! Ölü ve yaralılar var
Beylikdüzü'nde iki metrobüsün çarpıştığı kaza anı kamerada

Korkunç kaza kamerada! Metrobüsten durağa böyle fırladılar
5 büyük zincir markete 231 milyon lira para cezası

Fiyat kurnazlığı affedilmedi! 5 zincir markete rekor para cezası

İsrail Savaş Uçağı Taşıdığı Bombayı Açık Alana Düşürdü

İsrail Savaş Uçağı Taşıdığı Bombayı Açık Alana Düşürdü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Hava Kuvvetlerine ait bir F-16 savaş uçağı, teknik arıza nedeniyle bombayı Ramat David Hava Üssü yakınlarındaki açık bir alana düşürdü. Olayda yaralanan olmadı, soruşturma başlatıldı.

İsrail savaş uçağı, taşıdığı bombayı "teknik arıza" nedeniyle açık bir alana düşürdü.

İsrail Hava Kuvvetlerine ait bir F-16 savaş uçağında arıza meydana geldi. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, savaş uçağının güvenli iniş yapabilmesini engelleyen "teknik bir arıza" nedeniyle taşıdığı bombayı Ramat David Hava Üssü yakınlarında açık bir alana düşürdüğünü açıkladı. Mühimmatın "kontrollü bir şekilde" düşürüldüğü, yaralanan olmadığı ve olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı açıklandı. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pakistan ve Hindistan ateşkes ilan etti

Hindistan ve Pakistan arasında ateşkes! Masada Türkiye de vardı
Canlı anlatım! Dev maçta karşılıklı ataklar! Tempo inanılmaz

Dev maçta karşılıklı gol pozisyonları! Tempo inanılmaz
Lise kantinindeki çifte cinayetin nedeni ortaya çıktı

Lise kantinindeki çifte cinayetin nedeni ortaya çıktı
TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı

TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı
1. Lig'de inanılmaz son! Küme düşen son takım Ankaragücü

Hazin son! Süper Lig'in köklü çınarı 2. Lig'e düştü
Türkiye'nin ilk türbanlı Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, açılıştaki talebiyle tartışma yarattı

Türkiye'nin ilk türbanlı valisi, açılıştaki talebiyle tartışma yarattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.